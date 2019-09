Herprogrammeer jezelf met het Human Nature Project Alfons Schryvers

30 september 2019

Bart Raevens, Julie Aelens en Jurgen Dirckx, drie jonge ondernemers, zijn gestart met het Human Nature Project. Hiermee willen ze deelnemers een platform bieden om te werken aan hun zelfontwikkeling en persoonlijke groei. De trainingen kunnen ook gebruikt worden ter preventie van burn-out, depressies en ziekteverzuim. Telkens gebruiken ze de natuur als gereedschap.

In Amerika zijn dergelijke programma’s al razend populair zegt Bart Raevens. “Wanneer alle factoren bij een mens niet meer in balans zijn is een training aangewezen. Het zijn immers niet de sterkste soorten die overleven en ook niet de meest intelligente maar wel diegenen die in balans zijn met zichzelf. Onze training is een ideaal instrument om je brein opnieuw te kunnen herprogrammeren en de natuur helpt je daarbij. Telkens vertrekken we vanuit een natuurfilosofisch standpunt en zijn allemaal doorwinterde ervaringsdeskundigen”. De locatie waar de trainingen, van vijf tot zeven dagen, doorgaan is in de Franse Jura. “Daar kunnen we beschikken over een kasteel met omliggend park van ruim 1,5 hectaren met waardevolle bomen en een kronkelende rivier. Deelnemers moeten, er onder begeleiding, uit hun comfortzone treden en we gebruiken er de natuur als voornaamste tool om onze deelnemers terug in verbinding te brengen met zichzelf. Op die manier krijgen de mensen hun levensenergie terug” zegt Jurgen Dirickx. Er worden drie trainingen aangeboden. Power vrouw voor vrouwen die tijd voor zichzelf nodig hebben, Mens power om je levensenergie een boost te geven en Super mens om een inspirerend voorbeeld te worden als levensingenieur. Info via facebookpagina The Human Nature Project.