Herfstwandeling dienst Toerisme Alfons Schryvers

01 oktober 2019

De jaarlijkse herfstwandeling van de Kapelse dienst Toerisme staat zondag 27 oktober volledig in het teken van 75 jaar bevrijding. Een gids neemt de wandelaars mee langs Kapelse locaties, en gebouwen, en vertelt welke cruciale rol ze speelden aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Na de wandeling wordt een drankje aangeboden. Samenkomst om 13.45 uur aan het gemeentehuis Beukenhof aan de Christiaan Pallemansstraat. De wandeling zelf start om 14 uur en er wordt gewandeld in groepen van 25 deelnemers. Inschrijven kan vanaf nu via de webwinkel op de gemeentelijke website. Aan de wandelaars wordt gevraagd om bij voorkeur met de fiets te komen want het aantal parkeerplaatsen is beperkt. Honden kunnen mee maar dan aangelijnd. Deelnemen aan de wandeling kost 2 euro en kinderen tot 14 jaar kunnen gratis deelnemen.