Herbruikbare drinkbekers erg in trek op Pulptuur Alfons Schryvers

01 juli 2019

10u18 7 Kapellen Op de eerste ecologische editie van het gratis Kapels familie- en muziekfestival Pulptuur in het gemeentepark werden voor het eerst een goede vijftigduizend herbruikbare drinkbekers gebruikt.

“Je mag gerust stellen dat het experiment geslaagd is”, zegt cultuurschepen An Stokmans (Open Vld). “De festivalgangers hadden eerst wel wat uitleg nodig over de werkwijze van aankoop en inruilen, maar nadien verliep alles vlot. De reacties waren positief en er waren voldoende drinkbekers beschikbaar. Na afloop van het evenement hebben slechts een handvol herbruikbare drinkbekers terug gevonden op het terrein. Andere jaren zijn dat honderden plastic bekertjes.”

Het gebruik van ecologische toiletten is iets wat nog moet groeien. “Er stonden vooral files aan de chemische toiletten en de composttoiletten werden weinig gebruikt. Composttoiletten zijn gemaakt van gerecycleerde banners en werken met houtsnippers. Na je grote, of minder grote, boodschap moet je zelf houtsnippers in de toiletemmer werpen zodat het uiteindelijk compost wordt. Dat was voor veel bezoekers duidelijk een brug te ver. Voor ons wil dat zeker niet zeggen dat we het experiment met de composttoiletten willen afvoeren.”