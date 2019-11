Herbebossing gaat van start Alfons Schryvers

25 november 2019

In de omgevingsvergunning van de aanleg van het fietspad doorheen het bos aan de Fortsteenweg-Bernard De Vaderlaan, werd aan de gemeente Kapellen een compenserende herbebossing opgelegd. Die moest er gebeuren in het oud wegenistracé en in een deel van het aanpalende weiland. Op de site van ’t Kooike, achter de sporthal van Putte, werd een speelplein aangelegd aangevuld met een mountainbike route. Dit gebied bestond vroeger voor 75% uit Amerikaanse vogelkers. De gemeente kreeg een kapvergunning om de vogelkers te vellen op voorwaarde dat er nadien een herbebossing met inheemse bomen en struiken zou gebeuren. Voor beide herbebossingen heeft het college prijs gevraagd aan verschillende groenaannemers. Ook moet er een wildvraatbescherming geplaatst worden om het nieuwe plantgoed te beschermen tegen reeën en konijnen. Het schepencollege heeft de werken gegund aan de firma Cis Peeters bvba uit Kalmthout voor een bedrag van ongeveer 16.000 euro.