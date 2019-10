Heksen en griezels trekken door winkelcentrum Promenade Alfons Schryvers

27 oktober 2019

10u58 0 Kapellen Drie jaar geleden werd Halloween aarzelend op gang getrokken door Beleef!Kapellen maar vandaag zit de belangstelling voor de activiteiten rond Halloween duidelijk in de lift. Het griezelen begon al in de vroege namiddag met een trick-or-treattocht voor kinderen in het winkelcentrum Promenade.

Hoogtepunt was ongetwijfeld de griezelmodeshow op een catwalk opgesteld op het Dorpsplein. Bijna 70 kleuters, en enkele volwassenen, hadden zich hiervoor ingeschreven. Een jury bekroonde de mooiste creaties onderverdeeld in verschillende categorieën.

Ook voor de gewone bezoekers was er heel wat te beleven. Het Dorpsplein stond vol met attracties zoals een spooklabyrint, kraampjes van Kapelse verenigingen en foodtrucks. Ook dit jaar was er weer de griezeltocht, met start op het Dorpsplein, en daarna langs duistere plekken in het gemeentepark. Hiervoor waren 680 deelnemers ingeschreven een absoluut record.