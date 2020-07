Heel wat straten in Kapellen twee werkdagen afgesloten door aanleg nieuwe asfaltlaag emz

31 juli 2020

23u10 0 Kapellen Vanaf 10 augustus geeft de gemeente Kapellen zoals ieder jaar heel wat straten een nieuwe asfaltlaag. Tijdens die werkzaamheden wordt de straat in kwestie afgesloten. De gemeente voorziet steeds een omleiding.

Soms gaat het om enkele meters, andere straten worden iets grondiger aangepakt. De werken verlopen telkens in twee dagen. In de eerste fase freest de gemeente het wegdek af. De tweede dag wordt er geasfalteerd. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden.

10 en 11 augustus

Op maandag 10 augustus en dinsdag 11 augustus: Fransenlei tussen Georges Capiaulei en Nachtegaallei exclusief de kruispunten enerzijds en tussen Heidestraat-Noord en huisnummer 4 anderzijds; de Spreeuwenlei tussen de Torenlei en de Heidestraat exclusief de kruispunten; de Torenlei tussen de Spreeuwenlei en de Golflei exclusief de kruispunten enerzijds en tussen de Spreeuwenlei en Torenlei 16 anderzijds.

11 en 12 augustus

Op dinsdag 11 augustus en woensdag 12 augustus: de Polberglei tussen huisnummer 1 en Duinendreef exclusief de kruispunten enerzijds en tussen nummer 13 en Duinendreef exclusief de kruispunten anderzijds; de Georges Capiaulei tussen de Duinendreef en Vijverslei exclusief de kruispunten; de Merellei met aansluitend de Duinendreef tussen de Merellei en de Georges Capiaulei, exclusief het kruispunt met de Georges Capiaulei en het kruispunt meet de Vijverslei; de Vinkenlei inclusief het kruispunt met de Vijverslei, exclusief het kruispunt van de Sneppendreef.

12 en 13 augustus

Op woensdag 12 augustus en donderdag 13 augustus: de Beukendreef tussen de Akkerstraat en de Platanendreef exclusief de kruispunten; de Bremlaan tussen de Vogelkerslaan en de Weymouthlaan, inclusief het kruispunt met de Vogelkerslaan; de Houtsniplei tussen de Roerdomplei en de Franselei exclusief de kruispunten; de Kameliadreef vanaf het kruispunt met de Feniksdreef, aansluitend met de Bakkersdreef tot en met de Koekoekdreef; de Vijverslei nabij huisnummers 21 tot 25.

13 en 14 augustus

Op donderdag 13 augustus en vrijdag 14 augustus: het Klein Heiken tussen huisnummers 163 en de Heiveldlaan. De omleiding gebeurt via de Antwerpsesteenweg en de Hoevensebaan.

17 augustus

Op maandag 17 augustus gebeuren er plaatselijke herstellingen op de Kerkstraat-Bergstraat, het padje langs het park en de watertoren; de Bosdreef, die volledig afgesloten zal zijn; de Heidestraat aan de begraafplaats; de Kasteeldreef-Graaf Henri Cornetlaan aan de drempel; de Streepstraat aan de ingang Het Rood; de Voshollei-Prins Albertlei.

De meest recente informatie is terug te vinden op www.kapellen.be/wegenwerken.

