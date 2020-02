Hayley wint derde Zilveren Zwembadslets Alfons Schryvers

19 februari 2020

Het uitreiken van de derde Kapelse Zilveren Zwembadslets stond dit jaar in het teken van de festiviteiten rond veertig jaar gemeentelijk zwembad. De vijftig deelnemers waren allemaal leerlingen van de Kapelse lagere scholen. De jongste was 6 en de oudste 12 jaar. Alle deelnemers moesten om het snelst eerst een hindernisparcours afleggen en daarna een laatste gedeelte zwemmen. Als winnaar kwam de Kapelse Hayley Van Gelen (12) uit de bus. De leerling van “Klavertje Vier” is een sportief type. “Ik ga elke week dansen en ook zwemmen. Het was een heel leuke wedstrijd en de trofee krijgt zeker een mooi plaatsje op mijn kamer”. Alle deelnemers kregen nog een drinkbus. Na drie edities zit de belangstelling voor de trofee duidelijk in de lift. Het aantal deelnemers stijgt elk jaar en de organisatoren denken er aan om het nog verder uit te bouwen. Veel mogelijkheden zijn er echter niet. Tijdens de wedstrijd moet immers een gedeelte van het zwembad open blijven voor recreatieve zwemmers.