Handicar neemt afscheid van vrijwilliger Georges Lamot Alfons Schryvers

01 februari 2020

Georges Lamot (80) werkt al bijna 10 jaar als vrijwilliger met de handicar. In de beginperiode was dat op maandag, woensdag en vrijdag. Samen met Philippe Cerpentier die de dinsdag en donderdag voor zijn rekening nam. De weekends werden dan weer in beurtrol uitgevoerd. Vanaf september 2018 is Rudi Spryt als vrijwilliger begonnen en heeft de woensdag van George overgenomen. Georges gaf aan in de herfst van 2019 dat hij het wat kalmer aan wilde doen, gezien zijn leeftijd en vroeg om vervanging te zoeken voor de maandag en vrijdag en zou enkel nog in de weekends willen rijden. Zo zijn Jan Verbist en Wim Heylen de vrijwilligersploeg komen versterken en nemen de maandag en de vrijdag voor hun rekening. Vanaf februari 2020 start Jan Sliggers als vrijwilligers voor de handicar. Er zijn nu 6 vrijwilligers tegenover 2 in het begin. Kortom nu zijn er 3 nodig om Georges te vervangen. De vraag hoeveel km heeft Georges gereden voor de handicar ? Bijna onmogelijk om uit te rekenen, 10 jaar waarvan 3 dagen in de week soms zelf 5 met het weekend bij. George had er zeker een hele grote reis van kunnen maken. De ritjes gingen vaak naar Antwerpen Linkeroever, of Antwerpen stad, rond de kerktoren, en soms ook naar de zee.