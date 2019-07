Handboogmaatschappij USK organiseert provinciaal kampioenschap Alfons Schryvers

15 juli 2019

13u23 1 Kapellen Op de terreinen van Noorse aan de Frans De Peuterstraat in Kapellen organiseerde de Kapelse Handboogmaatschappij USK een nationale wedstrijd korte afstand en het provinciaal kampioenschap van Antwerpen.

De kampioenen in verschillende onderdelen werden: Sam Gielis, Theo Vandermeulen, Eddy Wouters, Sofie Wauters, Anita Vos, Marco Theunis, Milan Van Den Langenbergh, Munya Lamhamdi, Kevin Roodhooft, Chris Goossens, Patrick Martens, Daniel Belmans, Nicky Boeckx, Ingrid Brioen, Claire Van Deun en Bradley Vandenweyer. USK is een club die sinds een aantal jaren een sterke groei doormaakt. In de club krijgen nieuwe leden een persoonlijke begeleiding van trainers.

Nieuwe schutters zijn steeds welkom. Voor hen is het namelijk niet aangewezen om als beginnende schutter direct een nieuwe boog aan te kopen. Elk nieuw lid krijgt een tijdelijke boog ter beschikking een aantal weken tijd om te bepalen of het boogschieten hem wel ligt, waarna de betaling van het lidgeld volgt. Info www.usk-kapellen.be