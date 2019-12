Hammertime verlengt veiling tickets Tourist LeMC Alfons Schryvers

20 december 2019

12u06 54 Kapellen Zaterdag 4 januari organiseert de veilingsite Hammertime een stunt van formaat ten voordele van de Warmste Week. De gloednieuwe concerttempel Lux zal die avond omgetoverd worden tot een echt Antwerpse hiphoptempel, met onder meer Tourist LeMC en Slongs Dievanongs.

De show zal gehost worden door Dorien Leyers en Sint Andries Mc’s en Slongs verzorgen het voorprogramma. Tourist LeMC zal dan een volledige set afwerken waarna Axel Daeseleire voor een spectaculaire aftershow zal zorgen. Uniek aan dit alles is dat er slechts 700 kaarten zijn en deze worden online geveild op de website www.hammertime.be. De volledige opbrengst zal geschonken worden aan Yar Vlaanderen. Dit is een vereniging die ontspoorde jongeren helpt om weer op het goede pad te geraken. De eerste veiling haalde echter niet het verhoopte resultaat waardoor de 380 overgebleven tickets nu als laatste kans in een tweede online veiling worden aangeboden. De veiling sluit maandag 23 december om 20 uur onherroepelijk.