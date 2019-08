Grijze frut van Peter Van de Weyer: “Mijn vaders schoonmoeder heeft het recept verbeterd” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u01 0 Kapellen Van slager Peter Van de Weyer uit Kapellen werden vier bereidingen erkend als streekproduct. Hij is vooral trots op zijn grijze frut. “Het is geweldig dat een product van vorige generaties blijft verder leven. Geschriften over het recept zijn er bij mijn weten nooit geweest, het werd gewoon gemaakt en van generatie op generatie doorgegeven.”

In de streek ten noorden van Antwerpen werden vroeger veel varkens gekweekt. “De streek was toen eigenlijk de voorraadschuur van de stad Antwerpen”, weet slager Peter Van de Weyer. “Ook de Antwerpse burgerij kwam geregeld naar de Noorderkempen om varkensvlees te kopen. De rug werd versneden in koteletten, die allemaal in een ‘steinen’ pot werden gelegd en overgoten met bakvet. Zo was het vlees afgesloten van zuurstof. De hesp was het stuk met het meeste vlees en werd daarom doorverkocht naar de burgers en beenhouwers in Antwerpen. Om de restanten te verwerken, zochten landbouwers oplossingen en zo werden verschillende bijproducten gecreëerd, waaronder frut en kop. Bij kop wordt gelatine aan de bereiding toegevoegd en frut krijgt zijn vaste vorm door zijn eigen eiwitten die opstijven.”

Recept

Van het bloed, slachtafval, zwoerd en spek werd beuling gemaakt, voor eigen gebruik. De kop en snijlingen van het varken werden verwerkt in grijze frut. “Die wordt in de streek niet veel meer gemaakt”, weet Van de Weyer. “Het kookproces en het ‘uitzoeken’ van de frut wekt dan ook geen interesse meer bij jonge slagers. Bij mijn vader Ede thuis maakten ze frut al jaren op dezelfde manier. Mijn vaders schoonvader was bakker Petrus Hermans op de Hoevensebaan. In die tijd hielden bakkers meestal een varken om het oud brood aan te voederen. Mijn vaders toekomstige schoonmoeder Mieke Smout maakte ook frut. Bleek dat deze lekkerder was dan die van mijn vader. Vanaf dan maakte hij de frut volgens het recept van Mieke Smout.”

Frut of kipkap?

Grijze frut is een lekkernij gemaakt met gekookt kopvlees, hammetjes, kookbouillon, zout en kruiden. “Het heeft een lichtgrijze kleur en een smeuïge structuur met volle smaak. Het kan zowel in blokjes als in schijfjes gesneden worden. Grijze frut moet gekoeld geserveerd worden, anders gaat een deel van de stevigheid verloren”, gaat Van de Weyer verder.

Antwerpenaren noemen kopvlees steevast frut, terwijl het in de Kempen kipkap wordt genoemd. Dit verschil is, volgens sommigen, te wijten aan een Antwerpse slager die zijn kopvlees vroeger verpakte in oude exemplaren van een Antwerpse krant die de bijnaam ‘frut’ had.

