Grijze frut van Peter Van de Weyer is regionale winnaar Antwerpen Noord Annelin Marien

18 september 2019

06u00 0 Kapellen Met 223 stemmen mag Peter Van de Weyer uit Kapellen zich met zijn grijze frut de winnaar noemen van regio Antwerpen Noord in Het Streekproduct 2019. Hij verslaat zo onder andere het Bolleke van De Koninck en de Trappistenkaas uit Westmalle. “Het betekent heel veel voor mij dat een kleine slagerij toch de meeste stemmen kan binnenhalen!”

De fierheid bij Peter Van de Weyer spat ervan af. De slager uit Kapellen heeft vier bereidingen die erkend zijn als streekproduct, maar zijn pronkstuk, de grijze frut, schopte het tot regionale winnaar. En dat had hij niet zien aankomen. “Wij zijn maar een kleine beenhouwerij, en als ik zag tegen welke andere streekproducten we het moesten opnemen, had ik niet gedacht dat we in de volgende ronde zouden geraken”, zegt Peter. “Het voelde wat aan als David tegen Goliath, maar dat we met grijze frut, een niet zo vanzelfsprekend product, die grote mannen kunnen verslaan, vind ik ongelooflijk. Ik ben een trotse beenhouwer!”

Grijze frut heeft zowel zijn uiterlijk als zijn naam niet mee. Maar als je ervan proeft, ben je verkocht! Slager Peter van de Weyer

Grijze frut ziet er misschien niet zo smakelijk uit, maar de verkoop ervan zit toch terug in de lift. “Ik zeg altijd, de jongen heeft zowel zijn uiterlijk als zijn naam niet mee. Maar als je ervan proeft, ben je verkocht! De wedstrijd heeft er trouwens voor gezorgd dat we dubbel zoveel grijze frut hebben verkocht de laatste maand. Mensen willen graag eens proeven, en hadden nooit gedacht dat grijze frut zo lekker kon zijn!”

Jarenlang niet populair

Slager Peter heeft dan ook zijn best gedaan om zoveel mogelijk stemmen binnen te halen. “Ik heb aan alle klanten gevraagd om te stemmen op ons. Grijze frut is een oud, ouderwets, maar authentiek en origineel product, dat jarenlang niet populair is geweest. Een collega vroeg me eens waarom ik in godsnaam nog grijze frut maak Ooit deed ik mee aan een vakwedstrijd waar ik de opmerking kreeg dat grijze frut een ‘te simpel’ product was. Die hebben de essentie duidelijk niet gesnapt. Het is dus de moeite om eens te strijden voor zo’n fantastisch product!”

Stemmen

In de tweede stemfase van Het Streekproduct 2019 nemen 16 regionale winnaars het nationaal tegen elkaar op. Van woensdag 18 september tot donderdag 26 september kan je in de HLN-app stemmen op het streekproduct dat volgens jou de titel Het Streekproduct 2019 verdient. Op zaterdag 28 september maken wij de winnaar bekend in Het Laatste Nieuws, op HLN.be en in de HLN-app.