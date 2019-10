Griezelen op Dorpsplein Alfons Schryvers

16 oktober 2019

10u01 0

De winkeliersvereniging “Beleef Kapellen” organiseert op zaterdag 26 oktober een griezelige Halloween in het centrum Kapellen. Tussen 15 en 18 uur kunnen kinderen deelnemen aan “Trick or Treat” in het shopping Promenade en bij de handelaars in het centrum van Kapellen. Hiervoor vormen alle deelnemende handelaars samen een parcours voor een Halloween ganzenbord. De kinderen kiezen zelf een startpunt waar ze hun eerste snoepje ophalen. Een worp met de dobbelstenen bepaalt hun volgende bestemming. Van 17 tot 18.30 uur, is er een griezelmodeshow voor jong en oud op het Dorpsplein. Alle individuele deelnemers krijgen een lichtgevende Halloween drinkbeker. Op het Dorpsplein staan zowel leuke als griezelige attracties waaronder een spooklabyrint, plezierige kraampjes verzorgd door de Kapelse jeugdverenigingen en foodtrucks. s’Avonds is er een griezeltocht door het gemeentepark en rond 22 uur is er als afsluiter een vuurspuwershow op het Dorpsplein.