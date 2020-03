Grenswegen ook in Kapellen en Stabroek versperd, burgemeesters vragen maatregelen grensverkeer na te leven emz

23 maart 2020

17u15 2 Kapellen Sinds maandag 23 maart is de grens tussen België en Nederland ook ter hoogte van Kapellen, Stabroek en Woensdrecht afgesloten. De burgemeesters van de gemeenten hebben hun inwoners opgeroepen om de maatregelen rond het grensverkeer na te leven. Volgens hen is het een noodzakelijke maatregel in het belang van de gezondheid. “We beseffen dat het lastig is, maar samen komen we door deze moeilijke periode heen”, klinkt het.

Terwijl de grensgemeentes Hoogstraten, Essen en Wuustwezel afgelopen weekend de sluipwegen om de grens over te steken begon af te sluiten met containers of door andere maatregelen, volgden afgelopen maandag ook Kapellen en Stabroek. Met containers of betonblokken werden de wegen op de grens tussen België en Nederland versperd. Aan de hand van een brief hebben de burgemeester van Stabroek Rik Frans, de burgemeester van Kapellen Dirk Van Mechelen en de burgemeester van de Nederlandse grensgemeente Woensdrecht Steven Adriaansen zich tot hun inwoners gericht. Daarin vragen ze zich te houden aan de tijdelijke regels wat het grensverkeer betreft. “Waar de landsgrens door onze gemeenten de afgelopen jaren steeds minder als een barrière werd ervaren, is deze vanaf vandaag vanwege de uitbraak van het coronavirus letterlijk afgesloten. De federale overheid heeft de Belgische gemeenten opgedragen hier zorg voor te dragen.”

Grensverkeer

In de brief zetten de burgemeesters enkele belangrijke zaken op een rijtje. Niet-essentiële verplaatsingen tussen Nederland en België zijn verboden. Daaronder wordt ook recreatie, winkelen, boodschappen doen en tanken verstaan. Daarop zijn wel uitzonderingen van toepassing als verplaatsingen voor werk, mantelzorg of co-ouderschap. Verschillende grensovergangen zijn gesloten en de Belgische autoriteiten controleren actief op grensovergangen. Het goederen- en dienstenverkeer mag gewoon nog de grens over. Grensarbeiders en anderen die de grens moeten oversteken, moeten rekening houden met specifieke regels. Grensarbeiders die niet in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, moeten met een werkgeversverklaring aantonen dat zij voor hun werk de grens oversteken. Grensarbeiders die wel in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, kunnen een speciaal vignet gebruiken dat door de Belgische autoriteiten beschikbaar wordt gesteld. Met dat vignet kunnen zij sneller de grens passeren. Het is verder niet toegestaan om via België te rijden bij reisbewegingen van punt A naar B in Nederland, ook niet voor woon-werkverkeer. Daarbij wordt wel een uitzondering gemaakt voor personen in vitale sectoren en met cruciale beroepen die een werkgerelateerde reisbeweging maken en in bezit zijn van een vignet.

Daarbij realiseren de burgemeesters zich dat dit voor sommigen niet ideaal is. “Dit kan tot vervelende situaties leiden, omdat vele van onze inwoners gebruik maken van elkaars voorzieningen. Waar beide landen en haar inwoners normaal gesproken zonder belemmering in elkaar overgaan, ligt de situatie nu net anders. Dit kan onwennig, onprettig en onhandig zijn. Het is van groot belang dat we gezamenlijk door deze crisis komen.”