Grensoverschrijdende mountainbikeroute Alfons Schryvers

06 november 2019

Op initiatief van Sport Vlaanderen werken de gemeenten Kapellen, Kalmthout, Stabroek, Berendrecht, Essen en het Nederlandse Woensdrecht aan een grensoverschrijdende mountainbikeroute. Momenteel worden voorbereidingen getroffen om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

Het opzet van de samenwerking is om vier bestaande trajecten, buiten elke gemeente en deels in Nederland, met elkaar te verbinden. Indien nodig worden ontbrekende verbindingsstukken aangelegd. Hierbij zal rekening gehouden worden met de groene bestemming van de ontbrekende zone. De route zal door Kapellen lopen en de sporthal van Putte zal één van de officiële startplaatsen voor de volledige route worden. De verschillende gemeentebesturen zullen de nodige bewegwijzering plaatsen en zorgen voor het onderhoud van de bewegwijzering en de fietsroute. De samenwerkingsovereenkomst zal voor de gemeente Kapellen ondertekend worden door Koen Helsen, schepen voor sport. De route gaat op Kapels grondgebied via een deel van de Canadezenlaan, Oude Galgenstraat tot voorbij het fort Ertbrand en langs het anti-tankkanaal tot aan de sporthal in Putte. Vervolgens loopt de route via de Oude Galgenstraat richting Stabroek en Berendrecht.