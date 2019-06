Grensfeesten Alfons Schryvers

17 juni 2019

Zondag 30 juni vinden in het centrum van Putte-Kapellen de Grensfeesten plaats. Bezoekers kunnen er zowel Vlaamse als Nederlandse specialiteiten ontdekken op een markt die een flink stuk over de grens loopt. Naar aanleiding hiervan zijn de Antwerpsestraat (NL), Puttestraat en Ertbrandstraat zijn heel de dag volledig verkeersvrij. Dit gaat gepaard met enkele tijdelijke verkeersmaatregelen en een lokale omleiding. Zondag, tussen 7 en 22 uur, is alle verkeer verboden op Douaneplein, in Puttestraat, Ertbrandstraat, Lepelstraat (deel tussen Puttestraat en Kleine Lepelstraat) en Moretuslei (deel tussen Kasteeldreef en Puttestraat). Ook de Antwerpsestraat op het deel van Nederland is verkeersvrij. Voor de Stabroekse wijk is het verboden stil te staan en te parkeren in volgende straten: Puttestraat (parkeervakken ter hoogte van het Douaneplein), Douaneplein, AC Swinnesstraat (deel tussen Plantinlaan en Puttestraat) en Veldstraat (30 meter vanaf Driehoek aan beide straatzijden voor autobussen van de Lijn). Er is een omleiding voorzien. De halten van De Lijn in de Ertbrandstraat en Puttestraat worden op zondag niet bediend. Er is een tijdelijke halte in de Veldstraat, ter hoogte van Driehoek.