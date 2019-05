Gratis leren programmeren Alfons Schryvers

23 mei 2019

10u40 0

Zaterdag 25 mei, van 10.15 tot 12.30 uur, organiseert CoderDojo in de Kapelse bibliotheek een gratis opleiding programmeren. CoderDojo organiseert regelmatig gratis programmeerclubs, de zogenaamde “Dojo’s”. Op die Dojo’s leren meisjes en jongens programmeren, websites maken, apps en spelletjes ontwikkelen enzovoort. Ze ontmoeten gelijkgestemde deelnemers en laten elkaar zien waaraan ze gewerkt hebben. CoderDojo maakt van ontwikkelen en programmeren een leuke, gezellige en toffe leerervaring. Dojo’s worden op vrijwillige basis opgezet, en gerund, door vrijwilligers die aan iedereen willen tonen dat programmeren niet enkel voor nerds is. Je kan deelnemen tussen 7 en 18 jaar. Je dient te beschikken over een laptop en coaches zullen ervoor zorgen dat alle benodigde software geïnstalleerd wordt.