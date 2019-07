Gouden, diamanten en briljanten koppels in de bloemetjes gezet Alfons Schryvers

12 juli 2019

14u59 0 Kapellen In Kapellen zijn alle echtparen die in juli of augustus hun gouden, diamanten of briljanten huwelijksverjaardag vieren ontvangen op het gemeentehuis. In totaal waren er 18 echtparen aanwezig.

Zeven echtparen vierden hun 60ste huwelijksverjaardag. Daarvan waren vier koppels aanwezig. De diamanten echtparen waren Emile Truyens en Maria Van Meer, Hubert Guns en Maria van der Kloot, Jerome Defraeije en Hilda Van Beughem en het koppel Leopold Rossiers en Judith Verboden. Het is uitzonderlijk dat tijdens een jubilarissenviering zo veel koppels aanwezig zijn die meer dan vijftig jaar getrouwd zijn.

Ook veertien koppels vierden hun gouden huwelijksjubileum. Onder hen Ludo Van Bouwel en zijn echtgenote Marie De Langhe. Ludo is een bekend figuur in Kapellen. Hij is heemkundige en trekker van de Wijkwerking Mariaburg.

Burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld) gaf telkens een overzicht van de belangrijkste historische gebeurtenissen in het jaar van hun huwelijk. Daarna kregen de echtparen een oorkonde en bloemen vanwege de gemeente. De bijeenkomst werd afgesloten met een receptie.