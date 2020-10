GLS De Platanen demonstreert veilige busevacuatie aan schepenen: 26 leerlingen verlaten bus in 39 seconden emz

06 oktober 2020

11u44 0 Kapellen Het project ‘busevacuatie’ ingediend door de gemeentelijke lagere school (GLS) De Platanen in Hoogboom (Kapellen) in samenwerking met de kleuterschool De Platanen is door de gemeente bekroond als beste verkeersinitiatief. De school krijgt een bedrag van 750 euro. Dinsdagmorgen toonden 26 leerlingen van het derde leerjaar aan verkeersschepen Koen Helsen (Open Vld) en onderwijsschepen Luc Janssens (Open Vld) het resultaat in de praktijk. “Op paniek ben je nooit voorbereid, maar als er iets gebeurt, dan hebben de kinderen al wel een stramien van hoe ze van de bus moeten gaan”, kadert directrice Hanne Bervoets.

Sinds de busramp in het Zwitserse Sierre op 13 maart 2012 waarbij 20 Belgische kinderen overleden, hecht GLS De Platanen reeds aandacht aan busevacuatie. Dit jaar kwam een veilige ontruiming nog meer in de kijker te staan. Aangezien de gemeente Kapellen dit jaar voor de vierde keer een verkeerswedstrijd organiseerde voor alle lagere scholen in het kader van het SAVE-charter, diende de school het project van een veilige busevacuatie in.

Enkel achterdeur gebruiken

In een eerste fase van het project kregen de leerkrachten een theoretische en praktische uiteenzetting over de bus-evacuatie. “Dan hebben we met leerlingen in de refter geoefend op stoelen”, aldus LO-leerkracht en verkeerslesgeefster Marianne Van de Weyer.

Op een echte bus lukt het de leerlingen van het zesde leerjaar in een recordtijd in 12 seconden. “Meestal is dat 12 à 15 seconden”, zegt Van de Weyer. Dat was nog wel voor de verstrengde coronamaatregelen. Toen konden de leerlingen nog de twee uitgangen gebruiken, nu is dat enkel de achterste deur. “Daardoor loopt de tijd op tot 25 à 28 seconden. Het achterste deel moet wachten tot het eerste deel is uitgestapt”, aldus Van de Weyer. Het aangeleerde patroon volgen de leerlingen altijd. “Ook als ze gaan zwemmen of op uitstap gaan. Dat spaart ons ook wel wat tijd”, lachen de leerkrachten.

Echte praktijkervaring

Voor de wedstrijd schreven zich twee scholen in: De Platanen en het Irishof. Het bestuur verkoos de actie van De Platanen en krijgt 750 euro, maar ook het Irishof mag 500 euro verwachten. “Dit is het meest vernieuwend. Een echte praktijkervaring waarbij de hele school betrokken wordt. En dat bovenop de eindtermen verkeersveiligheid”, aldus Helsen en Janssens.

In aanwezigheid van de twee schepenen en verkeersmascotte Millo de duizendpoot lieten de leerlingen van het derde leerjaar zien hoe zo’n busevacuatie in de praktijk verloopt. Eerst het voorste deel van de bus, dan het achterste deel. Eén van de begeleidsters zorgt ervoor dat de kinderen al ritsend de bus verlaten. Voor de leerlingen van het derde leerjaar was het de eerste keer dat ze de busevacuatie vanop een echte bus deden. En dat was dus meteen goed voor een record: 39 seconden.