Gloednieuw speeltuigenparcours GLS De Platanen officieel geopend: “De aap is mijn favoriet!” emz

02 september 2020

15u46 3 Kapellen De 182 leerlingen van de gemeentelijke lagere school De Platanen in Hoogboom (Kapellen) mochten woensdagmiddag voor het eerst hun gloednieuw speeltuigenparcours verkennen. Dat werd officieel geopend door burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld) en onderwijsschepen Luc Janssens (Open Vld). Vooral de enorme houten aap kon als klimtuig op veel belangstelling rekenen.



Op de tweemaandelijkse leerlingenraad hadden de leerlingen al meermaals aangegeven dat de speeltuigen op school verouderd waren. “Dat was ook wel zo. De speelhuisjes en het klimrek waren tegen de dertig jaar oud”, zegt directrice Hanne Bervoets. De schooldirectie besloot een bevraging te doen bij leerlingen, leerkrachten en zelfs ouders. “De kinderen hun favoriet waren duikelrekken. En uiteraard mochten glijbanen en een grotere zandbak niet ontbreken.” Op basis van die ideeën wilde de school een plan laten opmaken voor een nieuwe speeltuin.

Klauteren in jungle

Het college van burgemeester en schepenen, tevens het schoolbestuur, ging daarin enthousiast mee. Voor de uitwerking koos het gemeentebestuur niet voor een standaard ontwikkelaar van speeltuigen, maar voor ‘furbanice’. Dat bedrijf is eigenlijk gespecialiseerd in design straatmeubilair. Een uitdaging, want een speeltuin van een school hadden ze nog nooit gemaakt.

Maar het resultaat mag er zijn: het parcours bevat een twaalftal hindernissen en staat in thema van de jungle. “Aan het begin staat er een houten aap, die dan eigenlijk het hele parcours zou afleggen met een banaan onderweg en een rustplaats op het einde. De kinderen kunnen heel veel klimmen en klauteren, maar ook lang en ver spelen. Met hout en andere natuurlijke materialen hebben we het op een jungle doen lijken”, aldus Johan Huys. Voor de uitvoering werd Dimitri Vanryckeghem van ‘uw tuinkabouter’ ingeschakeld.

Euforie

De reacties zijn lovend. “Met het budget van 30.000 euro hebben zij iets veel ruimer kunnen uitdenken dan een standaard speeltoestel. Plus: er is heel duurzaam materiaal gebruikt”, zegt Janssens. “Onmetelijk tevreden”, lacht Bervoets.

En de kinderen? Die leven zich uit aan de lianen, rond de duikelrekken, over de houten balken en palen of in het net van touwen. Mathis (8) hangt meteen aan de rekken. “Dat heb ik voorgesteld”, lacht hij. “Er zijn veel nieuwe leuke speeltuigen”, zegt hij. Toch hoeft hij net als zijn maatje Emil (8) niet lang na te denken over zijn favoriet. “De aap! Dat is ook een soort glijbaan”, vertellen de twee jongens uit het derde leerjaar.