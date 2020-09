Global Wineries gaat door corona virtuele toer op met Wine Village: “Keuze uit 620 wijnen uit 17 landen” Toon Verheijen

10 september 2020

13u56 0 Kapellen De gekende wijnhandel Global Wineries uit Kapellen organiseert al jaren een succesvolle ‘Wine Village’ maar door corona moeten de zaakvoerders noodgedwongen naar een alternatief. Daarom organiseren ze een maand lang een virtuele versie waarin deelnemers de kans krijgen maar liefst 620 wijnen te proeven uit 17 landen. Heel wat wijnproducten stapten mee in het verhaal en maakten een eigen korte video.

Vijftien jaar lang al organiseert Global Wineries uit Kapellen een Wine Village, zeg maar een uit de kluiten gewassen wijnbeurs. Maar de coronacrisis laat een zestiende editie helaas niet toe, maar de zaakvoerders wilden toch niet bij de pakken blijven zitten. “We wilden onze stilaan jaarlijkse traditie eigenlijk niet onderbreken dus zochten we naar een digitaal alternatief”, vertellen Paul Dielen, Peter Goossens en Filip Van den Bosch. “De bedoeling is dat we de bezoekers die normaal naar ons magazijn komen nu tussen 15 september en 15 oktober op een virtuele manier, maar vooral ook op eigen tempo, niet minder dan 620 wijnen uit 17 landen willen laten kennen. Wij zorgen voor begeleidende informatie en ook heel wat wijnproducenten hebben een eigen filmpje gemaakt.”

De bedoeling is dat de mensen dan thuis zelf een eigen wijnproeverij kunnen organiseren ondersteund door onze video’s en informatie. Onze bezoekers zullen heel wat klassiekers terugvinden, maar ook heel wat nieuwigheden.” Zaakvoerders Global Wineries

Lapland

Het aanbod van de wijnen is in elk geval indrukwekkend, want er zullen niet minder dan 620 wijnen uit 17 landen geproefd kunnen worden. Uiteraard de klassiekers als Frankrijk, Spanje en Italië of Zuid-Afrika, maar net zo goed Belgische wijnen, wijnen uit Moldavië en Hongarije. De mogelijkheid bestaat ook om wodka uit Lapland, gin uit Engeland, whisky uit Ierland of rum uit Nicaragua te proeven. “We hebben aan de wijnproducten gevraagd om zelf een korte video te maken en die ons te bezorgen”, vertellen de zaakvoerders. “Zij schetsen daarin een beeld van hun wijnhuis en vertellen hoe de wijnen smaken. De bezoekers van onze virtuele wijnbeurs krijgen ook culinaire tips mee. Hopelijk kunnen onze klanten dan zelf een selectie maken en een proefpakket samenstellen. Dat kan al vanaf één fles. De bedoeling is dat de mensen dan thuis zelf een eigen wijnproeverij kunnen organiseren ondersteund door onze video’s en informatie. Onze bezoekers zullen heel wat klassiekers terugvinden, maar ook heel wat nieuwigheden.”

We krijgen veel stalen binnen waarin we een strenge selectie maken door met een team van 6 à 7 mensen te proeven. Zaakvoerders Global Wineries

Interactie

Global Wineries benadrukt wel dat deze digitale editie geen veredelde webshop is. “Er blijft interactie met de deelnemers”, vertellen de wijnhandelaars. “De klanten die een pakket bestellen, moeten dat op een afgesproken tijdstip komen halen.Tijdens de kantooruren bieden we ook een hulplijn aan zodat de bezoekers vlot wegwijs geraken in de Virtual Wine Village”, voegt medevennoot Paul Dielen er nog aan toe.”

Eén miljoen flessen

Global Wineries werd in 2004 opgericht door Paul Dielen, Peter Goossens en Filip Van den Bosch. Op dit moment heeft het bedrijf 24 mensen in dienst. De kantoren, showroom, proeflokaal en magazijnen van in totaal 3.300 vierkante meter, zijn gevestigd op het bedrijventerrein Starrenhof in Kapellen. De invoerder heeft een duizendtal wijnen uit 20 landen in het gamma met daarnaast ook exclusieve gins, wodka’s, rums, single malt whisky’s, cognacs en grappa’s. Op dit moment heeft het bedrijf meer dan 1 miljoen flessen in voorraad. “We krijgen veel stalen binnen waarin we een strenge selectie maken door met een team van 6 à 7 mensen te proeven. Voor elk van de wijnlanden proberen we in elke prijsklasse een kwalitatieve wijn aan te bieden”, aldus nog Paul Dielen.