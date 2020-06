Gezocht: ramen om raadsels achter te hangen voor speurtocht emz

24 juni 2020

17u21 0 Kapellen De bibliotheek in de gemeente Kapellen organiseert deze zomer een gratis buitenzoektocht ‘Vensterspeuren’. Daarvoor wordt nog gezocht naar inwoners die hun raam ter beschikking willen stellen om een vraag of raadsel aan op te hangen.

Door de coronacrisis zullen heel wat kinderen en jongeren de zomer in eigen streek doorbrengen. Om toch nog activiteiten aan te bieden, pakt de bibliotheek uit met een speelse tocht. Meer informatie daarover volgt in het informatieblad #infokapellen, dat begin juli bij de Kapellenaren in de brievenbus valt.

In kader van die speurtocht zoekt de bib nog ramen waar een vraag of raadsel gehangen mag worden van 1 juli tot en met 31 augustus. Het gaat in het centrum om de straten de Bevrijdingslei, de C. Pallemansstraat, de Dennenlaan, de Dorpsstraat, de Engelslei, de Kerkstraat, de Koerspleindreef, de Meidoornlaan, de P. Vandenhoudtstraat, de Silvesterdreef, de Sparrenlan. Voor Hoogboom is de gemeente nog op zoek naar ramen in de Gardenialaan, de Hoogboomsteenweg, de J. Verbecklaan, de K. Astridlaan, de Kazerneweg, de Kraaienheuvel, de Lobelialaan, de Poeldreef, de Voetbeeklaan en de Zinnialaan. Wat Putte betreft, is dat de Albert-Louisastraat, de Bondgenotenlaan, de Ertsbrandstraat, de Hulstlei, de Leopold Scheiperslaan, de Oosthoevestraat, de Pannenhoefdreef, de Partizanenstraat, de Rijflaan, de Sint-Dionysiusstraat en de Warandelaan.

Wie in één van die straten woont of familie/vrienden in die straten kent en een zomer lang zijn raam ter beschikking wil stellen voor een vraag of raadsel achter te hangen, mag een seintje geven aan bibliothecaris Kim Decombes via kim.decombes@kapellen.be of 03 660 66 90.