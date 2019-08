Gezin verkoopt al zingend huis in Kapellen AMK

20 augustus 2019

14u54 18 Kapellen “In Kapellen, gewoon eens bellen, je doet een goede koop!” Op de tonen van “The Lion Sleeps Tonight” probeert een gezin uit Kapellen hun huis al zingend te verkopen. Het filmpje is ondertussen al meer dan 21.000 keer bekeken op Facebook. En het klinkt nog goed ook!

“We wilden ons huis op een originele manier in de kijker zetten”, zegt Tine Truwant, moeder van het gezin en zelf zangeres. “We hadden al een paar dagen de link naar Immoweb gepost op Facebook, maar daar kwam niet veel reactie op. In ons gezin wordt er wel vaker samen gezongen, en toen zijn we op het idee gekomen om ons huis te promoten met iets dat we goed kunnen en graag doen met ons gezin.”

Het huis is nog niet verkocht, maar er komen wel een heleboel leuke reacties. “Via Immoweb heeft iemand al gereageerd, met een PS: “Ik heb nog nooit zo’n leuke aankondiging gezien!” Mensen vinden het precies wel leuke reclame!”

Wie geïnteresseerd is in het huis met drie slaapkamers, kan een kijkje nemen ‘op Immoweb, op Immoweb, op Immoweb, op Immoweb,...’