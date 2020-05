Gemeenteraad van mei gaat door in feestzaal LUX, publiek is opnieuw welkom emz

11 mei 2020

11u14 0 Kapellen De vergadering van de gemeenteraad in de gemeente Kapellen zal op maandag 18 mei plaatsvinden in zaal LUX. Het publiek is opnieuw welkom.

Door de coronacrisis was de Kapelse gemeenteraad in april genoodzaakt een besloten zitting te houden. Dat gebeurde online. Bij de vergadering in mei is het publiek alweer welkom. De bijeenkomst wordt georganiseerd in zaal LUX, waardoor er voldoende sociale afstand kan gegarandeerd worden.