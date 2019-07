Gemeentepark krijgt notenboom dankzij Pulptuur Alfons Schryvers

23 juli 2019

Voor het eerst werden op het Kapelse familie- en muziekfestival Pulptuur, in het Kapelse gemeentepark, herbruikbare drinkbekers gebruikt. In totaal stelde de organisatie, het Kapelse cultuurcentrum, 51.500 herbruikbare drinkbekers ter beschikking van de festivalbezoekers. Die moesten hun eerste drinkbeker aankopen tegen de prijs van twee euro. Nadien konden ze hun beker inleveren voor een nieuw drankje in een propere beker of kiezen om hun waarborg van twee euro opnieuw te ontvangen. Bezoekers die het festivalterrein verlieten konden hun beker ook deponeren in een drop-box. De opbrengst hiervan zou gebruikt worden om een “Pulptuurbos” aan te planten. “In totaal werden 479 herbruikbare drinkbekers uit de drop-box gehaald” zegt cultuurschepen An Stokmans (Open Vld). “Na omwisseling, en afronden van het bedrag, konden we duizend euro schenken aan de gemeentelijke groendienst. We zijn ook uitermate tevreden over de reactie van de meeste bezoekers aan Pulptuur die voor het eerst geconfronteerd werden met het nieuwe systeem. Vanaf volgend jaar moet elke organisator herbruikbare drinkbekers gebruiken maar wij wilden daar niet op wachten”. Samen met zijn medewerkster nam schepen voor groenvoorziening Frederic van Haaren (Open Vld) een cheque van 1.000 euro in gebruik. “Met dat bedrag kunnen we ongeveer zeven bomen planten in het gemeentepark. Die gaan in het najaar in de grond. Er komt zeker een notenboom. Het is een symbolisch gebaar want noten verwijzen ook naar muzieknoten. Elke boom zal een bordje krijgen dat verwijst naar Pulptuur”.

