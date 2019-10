Gemeentelijk zwembad blaast veertig kaarsjes uit Alfons Schryvers

01 oktober 2019

11u37 7 Kapellen Het gemeentelijke zwembad van Kapellen wordt 15 december veertig jaar en dat vieren ze het hele jaar door. Vanaf oktober is er elke maand een activiteit. Momenteel legt de Kapelse sportdienst de laatste hand aan het volledige programma.

De maand oktober is alvast gepland. Die staat in het teken van Halloween. Je krijgt dan gratis pompoensoep en je kan zwemmen in een spooky zwembad. In november staat dan weer verwennerij centraal. Elke deelnemer van de zwemmarathon, op 16 november, krijgt een gadget en de ochtendzwemmers krijgen een croissant en koffie. De overige zwemmers worden die dag getrakteerd op vers fruitsap. Ook voor de kleintjes is er 24 november een activiteit voorzien. Ze kunnen in een zee van badeendjes dobberen in het kinderbad. Elk kind mag trouwens eentje mee naar huis nemen. Het verdere programma, ook voor 2020, wordt nog uitgewerkt.

Tot slot nog wat opmerkelijke cijfers over het zwembad: het grote bad heeft een inhoud van 584.000 liter en in het kleine bad kan 57.000 liter water. De temperatuur van het grote bad is 27,5 graden en dat van het kleine 29 graden. Per maand wordt er gemiddeld 200 kubieke meter leidingwater gebruikt voor spoelingen, douches en algemeen onderhoud van het zwembad. Per uur wordt er 155 kubieke meter water gefilterd voor het grote bad en 49 kubieke meter voor het kleine bad. Het water wordt voortdurend rondgepompt door drie pompen. Om het water proper te houden wordt er jaarlijks gemiddeld 5.000 liter chloor gebruikt en 1.400 liter vlokmiddel. Voor de temperatuur van het zwemwater maken ze gebruik van warmterecuperatie.