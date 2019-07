Gemeentebestuur doet mee aan behaagactie Alfons Schryvers

07 juli 2019

15u24 0

Het Kapelse college van burgemeester en schepenen heeft beslist om deel te nemen aan de behaagactie van Natuurpunt. Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Natuurpunt de actie ‘Behaag…natuurlijk!’, waarbij burgers tegen gunstige tarieven inheems en autochtoon plantgoed (bomen, haagpakketten en struiken) kunnen bestellen via het gemeentebestuur. In de even jaren organiseert het gemeentebestuur de boomplantactie, in de oneven jaren neemt Kapellen deel aan de behaagactie. In ‘Info Kapellen’ van september, en op de gemeentelijke website, wordt uiteengezet hoe men kan intekenen op deze actie. De levering van plantgoed is voorzien voor eind november dit jaar.