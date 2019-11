Gemeente zoekt sportkampioenen Alfons Schryvers

13 november 2019

Going for gold is het thema van het jaarlijks Kapels Sportgala waarop Kapelse sportkampioenen worden gehuldigd. Iedere Kapelse sportploeg, of individuele sporter, die in 2019 een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd komt in aanmerking voor huldiging. Wie een titel behaalde, of een tweede of derde plaats, op een WK, een EK of op Belgisch, Vlaams of provinciaal niveau is er sowieso bij. Eerste plaatsen op een clubkampioenschap tellen niet mee. De prestaties van sporters/ploegen zonder titels of medailles worden eerst nog gewikt en gewogen. Atleten, of ploegen, die geen eerste plaats behaalden, maar wel een uitzonderlijke prestatie neerzetten in 2019, kunnen zich ook kandidaat stellen. Kandidaturen kunnen tot en met 31 december ingediend worden via de gemeentelijke website. Drie jury’s, en het grote publiek, kiezen ook de Kapelse Sportploeg en de Kapelse Sportfiguur van het Jaar.