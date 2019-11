Gemeente zet huwelijksjubilarissen in de bloemen Alfons Schryvers

25 november 2019

In Kapellen zijn alle koppels die, in oktober, november of december, hun gouden, diamanten of briljanten huwelijksverjaardag vieren ontvangen op het gemeentehuis Beukenhof. Het gemeentebestuur bood hen een receptie aan en bedacht de koppels met bloemen en felicitaties van het koningshuis. In totaal waren er 13 koppels aanwezig. Hiervan vierden vijf koppels hun 60ste of diamanten huwelijksverjaardag. Dat waren Alfons Schouwaerts en Yvonna Van de Leur, het koppel Jean Behiels en Maria Van Laar, De echtparen Frans Van Den Bulck en Monique Heydt, Hubert Vanhoolst en Jacqueline Noels en het koppel Ludo Noels en Elisabeth Van den Broeck. Daarnaast waren er nog zeven koppels die hun gouden huwelijksverjaardag vieren. In zijn toespraak gaf burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld) een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in het jaar van hun huwelijk. Nadien werd de bijeenkomst afgesloten met een verzorgde receptie. Volgende maand worden alle jubilerende huwelijksparen van dit jaar nog uitgenodigd op een brunch in de nieuwe zaal Lux.