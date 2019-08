Gemeente zet bus in naar T-Day Alfons Schryvers

21 augustus 2019

Voor de schoolvakantie afloopt kunnen jongeren zich nog eens uitleven op T-DAY. Dit tienerfestival, voor 12 tot 16 jarigen, heeft dit jaar plaats op woensdag 28 augustus in Wuustwezel en gebeurt in medewerking van de Kapelse Jeugddienst. Voor jongeren die met de bus vanuit Kapellen meegaan, gaan er ook Kapelse monitoren mee en is dit dus een begeleide uitstap. Eens daar mag je vrij rondlopen. Tickets voor de bus, aan 3 euro, kunnen gekocht worden via de webshop van de gemeente Kapellen. T-DAY is het enige echte tienerfestival voor tieners van 12 tot 16 jaar in de regio. Enkel jongeren geboren in 2003-2007, of ergens daar tussenin, kunnen binnen op het festivalterrein. Ouders zijn niet toegelaten op het festivalterrein in hartje Wuustwezel, Trefpunt en Sportlaan. De bus vertrekt om 9.15u aan Irishof, Kapelsestraat 37. De terugkomst in Kapellen is voorzien rond 18 uur.