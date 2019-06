Gemeente waarschuwt voor Wikipower Alfons Schryvers

11 juni 2019

De laatste dagen bedeelt het bedrijf Wikipower in Kapellen een brief over een groepsaankoop. Het gemeentebestuur beklemtoont dat het niet samenwerkt met deze Luikse firma. “Wij staan dus niet garant voor de kwaliteit van het aanbod, de prijzen en de dienstverlening, want dit is geen actie van ons. Momenteel zijn wij niet betrokken bij een groepsaankoop voor aardgas en/of elektriciteit. De brief van Wikipower is dus een louter commercieel initiatief.” Laat het Kapelse gemeentebestuur weten