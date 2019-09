Gemeente verkoopt rookmelders Alfons Schryvers

04 september 2019

13u35 2

Rookmelders zijn vanaf 2020 verplicht in alle woningen in Vlaanderen. De gemeente Kapellen draagt graag haar steentje bij om branden en brandwonden te helpen voorkomen. Daarom biedt de gemeente, in samenwerking met de Stichting Brandwonden, rookmelders aan tegen een voordelig tarief van 16 euro per stuk. Het gaat om een rookmelder First Alert SA700LLE met een niet-verwijderbare lithiumbatterij met een levensduur van 10 jaar. De rookmelder is te bevestigen met dubbelzijdige kleefband. De rookmelders zijn te koop aan de onthaalbalie van het Administratief Centrum. De opbrengst gaat integraal naar de Stichting Brandwonden.