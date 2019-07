Gemeente verbiedt magneetvissen nadat mortier wordt opgevist: “Meeste vissers kunnen de gevaren niet inschatten” Alfons Schryvers

29 juli 2019

10u47 4 Kapellen De gemeente Kapellen heeft beslist om magneetvissen op haar grondgebied te verbieden. Dat komt omdat drie magneetvissers enkele dagen geleden een mortier uit het water rond het fort Ertbrand opvisten en achterlieten. Ontmijningsdienst Dovo moest ter plaatse komen.

“De meeste magneetvissers hebben niet de nodige expertise om gevaren voor de openbare veiligheid in te schatten”, zegt burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld). “Bovendien zijn er op het grondgebied van Kapellen heel wat plaatsen waar munitie uit de oorlog kan bovengehaald worden. Daarom moesten er dringend maatregelen getroffen worden. Zo hebben we beslist dat het voortaan verboden is om op het volledige grondgebied van Kapellen te magneetvissen voor personen zonder de juiste erkenning, of legitimatiebewijs. Onze diensten zullen geregeld controles uitvoeren.”

