Gemeente opent website speciaal voor vrijwilligers Alfons Schryvers

09 september 2019

De gemeente Kapellen is gestart met een website voor vrijwilligers. Wie op zoek is naar vrijwilligers, of zelf vrijwilligerswerk wil doen, kan alles vinden op deze website. “Hiermee komen we tegemoet aan een nood aan informatie en willen we de drempel verlagen. Vrijwilligers zijn heel belangrijk voor het verenigingsleven en de gemeentelijke diensten maar steeds moeilijker te vinden”zegt schepen An Stokmans (Open Vld).

De gemeente Kapellen hecht veel belang aan vrijwilligerswerk en wil het deze mensen gemakkelijk maken. “In Vlaanderen zijn naar schatting 750.000 mensen actief als vrijwilliger. Al die mensen gebruiken hun talenten, en inzet, om allerlei taken op zich te nemen. Ook in Kapellen rekenen we op heel wat vrijwilligers om evenementen zoals het gratis familiefestival Pulptuur tot een succes te maken. Alleen voor Pulptuur hebben we meer dan honderd vrijwilligers nodig. Bovendien is er elk jaar een verloop van medewerkers die om persoonlijke redenen moeten afhaken. Om nieuwe vrijwilligers te vinden openden we de website. Daar staan, per betrekking, alle profielen duidelijk weergegeven en vinden geïnteresseerden er de nodige informatie om zich kandidaat te stellen. Het is een boutade maar vrijwilligers worden niet betaald omdat ze onbetaalbaar zijn. Daarom willen we onze vrijwilligers geregeld bedanken voor hun inzet en bieden hen dan telkens een hapje en een drankje aan. Deze samenkomst is ook goed om de onderlinge banden tussen de vrijwilligers te versterken en ervaringen uit te wisselen”. De Kapelse website zoekt niet enkel vrijwilligers voor Kapelse evenementen, of organisaties, maar is ook ruimer opgevat zegt de schepen. “Ook iedereen, uit de ruime omgeving, die op zoek is naar vrijwilligers kan zijn vacature via de website, indienen. Het merendeel van de vacatures hebben betrekking op Kapellen maar je kunt er ook vacatures vinden voor vrijwilligerswerk in buurgemeenten Kalmthout en Stabroek. Alle info over vrijwilligerswerk, en openstaande betrekkingen, zijn te vinden op www.kapellen.be/kapellen-vrijwilligt.

