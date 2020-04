Gemeente op zoek naar laptops zodat ook kansarme jongeren digitaal les kunnen volgen emz

02 april 2020

12u40 0 Kapellen Door de coronamaatregelen moeten jongeren van thuis uit digitaal les volgen. Daarom is de gemeente Kapellen dringend op zoek naar tweedehandslaptops om kansarme jongeren daar ook aan te kunnen laten deelnemen.

Als gevolg van de coronamaatregelen moeten ook scholen de deuren gesloten houden. Er wordt maximaal ingezet op thuisonderwijs. Dat gebeurt via digitale kanalen. Omdat niet iedereen over een laptop beschikt, dreigen de kwetsbare kinderen en jongeren daardoor een leerachterstand op te lopen. Daarop wijst ook de Kapelse vzw Doedeskaden, die samen met onder meer het Sociaal Huis en de jeugd- en cultuurdienst mensen begeleidt die in armoede leven.

Windows-10

Daarom is de gemeente Kapellen dringend op zoek naar nog werkende tweedehandslaptops. Dat zijn bij voorkeur Windows 10-laptops met een harde schijf van minimaal 100 gigabyte en een RAM-geheugen van minimaal 4 gigabyte, inclusief een oplader.

Alvorens hergebruik worden de data verwijderd, gebeuren er herstellingen en updates, en wordt de laptop gereinigd. De privacy is dus gegarandeerd. Daarna verdeelt de gemeente de laptops naar jongeren en gezinnen die er nood aan hebben. Wie zo’n tweedehandslaptop heeft liggen, kan contact opnemen met Jan Van Dijck van vzw Doedeskaden via jan@doedeskaden.be of telefonisch via 0485/74.00.06.