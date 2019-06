Gemeente ontvang nieuwe inwoners Alfons Schryvers

20 juni 2019

12u00 0

In Kapellen zijn de nieuwe inwoners ontvangen op het gemeentehuis. Daar konden ze kennis maken met de gemeentelijke diensten en de verschillende publicaties die de gemeente heeft uitgebracht om Kapellen te promoten. De reden waarom de nieuwe inwoners voor Kapellen kozen zijn vrij gelijklopend. Een groene gemeente, centraal gelegen en goede verbindingen met het openbaar vervoer. De iet wat oudere mensen kozen Kapellen omwille van het ruime aanbod aan appartementen in het centrum. “Elders zijn de beschikbare appartementen veel kleiner van oppervlakte. Dat maakt een enorm verschil als je een keuze moet maken. Vroeger hadden we een woning tussen het groen. Nu hebben we een ruim appartement eveneens in het groen maar zonder het nadeel om de tuin te moeten onderhouden”. Voor een nieuwe inwoner, afkomstig van Berchem, speelt veiligheid ook een belangrijke rol. “Ik heb graag in Berchem gewoond maar de laatste jaren voelde ik me er niet meer veilig op straat. Kapellen is een moderne gemeente zonder de nadelen van een grootstad”.