Gemeente laat plaatselijke kunstenaars exposeren in Administratief Centrum emz

02 maart 2020

16u35 0 Kapellen De gemeente Kapellen zet een jaar lang de deuren van het Administratief Centrum open voor lokale kunstenaars. Kapelse creatievelingen kunnen zich tot 1 mei nog kandidaat stellen om ‘Kunstenaar in de Kijker’ te worden.

Tot 17 april zijn de werken van Leona Vilain te bekijken. Tussen 20 april en 19 juni worden de creaties van Bob Mertens tentoongesteld. De gemeente zal ook andere plaatselijke creatievelingen de mogelijkheid geven om twee maanden zijn of haar werken te laten zien in de inkomhal van het Administratief Centrum. Ook wie les volgt aan de Kapelse Academie voor Beeldende Kunsten Sint-Lucas in Kapellen, kan die kans grijpen.

Inschrijven voor ‘Kunstenaar in de Kijker’ kan tot donderdag 1 mei via het e-loket. Daar is ook het inschrijvingsreglement terug te vinden.