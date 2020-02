Gemeente Kapellen verkoopt kippen als afvalverwerkers emz

11 februari 2020

17u29 0 Kapellen Ook dit jaar verkoopt de gemeente Kapellen kippen. Volgens de gemeente kunnen kippen heel wat etensresten of groente- en fruitafval verwerken, waardoor de afvalberg verkleind wordt.

De gemeente Kapellen houdt speciaal voor de Kapellenaren een kippenverkoopactie. De inwoners van de gemeente kunnen kippen kopen die legklaar, ingeënt en geleewiekt zijn. Daarbij hebben ze de optie om te gaan voor een bruine kip van het ras ‘Isabrown’ of een zwarte kip van het ras ‘Harco’. Volgens de gemeente beschikken beide kippensoorten over een sterk immuunsysteem. Daarenboven zijn ze in staat grote etensresten te verwerken op één dag.

Afvalverwerker

Met de kippenverkoopactie wil de gemeente de afvalberg beperken. Een gemiddelde kip kan op één dag immers ongeveer 150 gram etensresten eten. Op jaarbasis is het dier dus in staat 55 kilogram etensresten of ander groente- en tuinafval te verwerken. Dat scheelt heel wat afval voor de kippenhouder. Volgens de gemeente is de kip ook bijzonder nuttig omdat die niet alleen etensresten verwerkt, maar ook eitjes legt.

Enkel Kapellenaren kunnen kippen kopen. Een kip kost 8 euro. Een gezin kan maximaal zes kippen bestellen. De bestelling gebeurt via de webwinkel. Na de betaling, ontvangt de koper een bevestigingsmail. Daarmee kan hij de kippen op zaterdag 25 april tussen 9 en 12 uur afhalen op de parking voor het recyclagepark (Kapelsestraat 235). Als er beperkende maatregelen afgekondigd worden in het kader van de vogelgriep, wordt de bedeling afgelast of uitgesteld. Meer informatie over de kippenactie via balie Ruimte & Wonen, Administratief Centrum (Antwerpsesteenweg 130), telefonisch via 03 660 66 04 of per mail via ruimte@kapellen.be.