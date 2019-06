Gemeente Kapellen leent 15 miljoen Alfons Schryvers

20 juni 2019

10u47 0 Kapellen Verdeeld over drie pakketten van 5 miljoen leent de gemeente Kapellen ongeveer 15 miljoen euro. “Vroeger moest de gemeente op voorhand bekendmaken waarvoor de centen bedoeld waren. Omdat dat niet meer hoeft, kunnen we alles bundelen en er ons voordeel mee doen” zegt schepen voor financiën Luc Janssens (Open Vld).

“De drie leningen dienen om de uitgaven van de jaren 2019 tot en met 2022 te bekostigen. Een groot deel zal gebruikt worden voor de dorpsvernieuwingsprojecten. In de meerjarenplanning hadden we rekening gehouden met verschillende leningen telkens met een rentevoet van 2 procent. Omdat het pakket nu groter is hebben we een betere onderhandelingspositie en lenen we aan een vaste rentevoet van 1,06% met een looptijd van 20 jaar. Een uitstekende zaak voor de gemeentefinanciën”, besluit de schepen.

De gemeente kocht ook het pand aan de Hoevensebaan 30. In dat leegstaande pand bevond zich vroeger de handelszaak Phildar. Op het terrein erachter wordt momenteel het nieuw administratief centrum gebouwd.