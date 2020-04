Gemeente Kapellen krijgt geen volledige vrijstelling voor tachtig extra sociale huurwoningen emz

28 april 2020

17u47 1 Kapellen De Vlaamse Minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) heeft de gemeente Kapellen slechts van 34 sociale huurwoningen vrijgesteld. De gemeenteraad had echter in november besloten een vrijstelling van de volledige specifieke inhaalbeweging van 80 sociale huurwoningen aan te vragen. Desondanks zal het bestuur tegen 2025 in totaal 223 sociale huurwoningen ter beschikking moeten stellen.

Het zal een grote inspanning vergen om in samenwerking met De Ideale Woning en de sociale verhuurkantoren dat objectief te behalen. Sp.a-Groen wees er op de gemeenteraad van november op dat de meerderheidspartijen Open Vld en N-VA te weinig doet om te voorzien in sociale huurwoningen. “De gemeente heeft het nagelaten een visie op lange termijn te genereren. Daardoor heeft het de problemen alleen maar voor zich uitgeschoven”, zegt sp.a’er Tom Namurois. “De gemeente had dit objectief moeten halen en kan het nog steeds halen. Maar daarvoor moet de wil er ook zijn. En die ontbreekt bij de meerderheid”, vult gemeenteraadslid Pieter Buysse (Groen) aan.

Daarvoor haalt Buysse twee voorbeelden aan. Volgens hem hadden bij het ontwikkelproject in het centrum van Kapellen meer dan 29 van de 218 nieuwe wooneenheden sociale woningen hadden kunnen worden. Daarnaast betreurt hij dat het project Fort van Kapellen momenteel stil ligt.

Niet evident

Volgens schepen voor Sociale Zaken Luc Devriese (N-VA) is het geen kwestie van een gebrek aan wil. “We beschikken sowieso niet over veel gronden. Daarnaast maken een aantal initiatieven deel uit van grotere projecten met meerdere partijen, waardoor we zelf de timing niet kunnen bepalen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het Fort van Kapellen, wat het ministerie van Defensie een nieuwe bestemming gegeven heeft. Daarbij moeten we wachten totdat dat vrij is van verontreiniging.”

Voor de sociale verhuurwoningen in het centrum van Kapellen voert het gemeentebestuur momenteel nog gesprekken met De Ideale Woning. Daarnaast heeft het een potentieel project op het oog in Putte-Kapellen. “We zijn dus een aantal ideeën verder aan het uitwerken. Desondanks zal het stevig zijn om het doel te halen. Volgens de laatste telling hebben we 106 sociale huurwoningen. Dat is wel een momentopname, want de leegstaande woningen worden niet meegeteld.” Tegen 2025 zou de gemeente er 223 ter beschikking moeten kunnen stellen. “We gaan na de bevestiging van de gedeeltelijke ontheffing bekijken met het college wat realistisch is om te realiseren.”