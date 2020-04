Gemeente Kapellen koopt 30.000 herbruikbare mondmaskers voor inwoners emz

23 april 2020

16u29 5 Kapellen De gemeente Kapellen heeft 30.000 herbruikbare mondmaskers voor haar inwoners besteld bij Think Pink. De bestelling zou binnen vijftien werkdagen moeten aankomen.

Volgens virologen als Steven Van Gucht zullen de mondmaskers een cruciale rol spelen in de exitstrategie. Daarom besloot de gemeente Kapellen iedere Kapellenaar één herbruikbaar mondmasker te schenken. “We moeten onze inwoners voorbereiden op de periode na de coronacrisis. Daarnaast willen we tegemoet komen aan de vele vragen”, klinkt het.

Drie soorten mondmaskers

In totaal bestelde de gemeente Kapellen 30.000 mondmaskers in drie maten: 12.500 voor mannen, 13.700 voor vrouwen en 3.800 voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Die zijn kwalitatief vanwege hun Europees certificaat én herbruikbaar. De mondmaskers zullen gemaakt worden door Think Pink. Daardoor zal tachtig procent van de opbrengst van dit initiatief naar borstkankeronderzoek gaan.

De mondmaskers bestaan uit drie lagen: een buitenste laag met het logo van Kapellen in honderd procent micro-polyester, een centrale laag in een antibacteriële stof en een interne laag dichtbij de mond volledig in katoen. Ze zijn tot vijftig keer wasbaar met zeep of in een wasmachine op 60 graden Celsius. Ze moeten wel op een correcte manier en op de juiste locaties gebruikt en gedragen worden. Het regelmatig wassen van de handen met water en zeep in combinatie met het behouden van een sociale afstand blijft essentieel. Daarom heeft het ook geen enkele zin om mondmaskers voor kinderen onder de zes jaar te voorzien.

Verdeling

De gemeente Kapellen werkt nog uit hoe de mondmaskers tot bij de inwoners zullen geraken. Bij de 75-plussers worden die sowieso aan huis geleverd. Bij de verspreiding zal ook informatie over het correct gebruik van de mondmaskers voorzien worden.