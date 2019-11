Gemeente herdenkt wapenstilstand Eerste Wereldoorlog Alfons Schryvers

11 november 2019

Met het neerleggen van bloemenkransen aan het monument van de gesneuvelden, in het centrum van Kapellen, is hulde gebracht aan de Kapelse gesneuvelden van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Nadien volgde een academische zitting in het gemeentehuis. Tijdens zijn toespraak, en na een minuut stilte, stond burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld) stil bij de gebeurtenissen van toen. “De geschiedenis houdt ons een spiegel voor en ook vandaag worden bepaalde bevolkingsgroepen nog gestigmatiseerd ondermeer op sociale media. Dat is een gevaarlijke evolutie en weinig mensen beseffen de mogelijke gevolgen hiervan. Vandaag moeten we, meer dan anders, bewust zijn van deze gevolgen. Denk maar aan de vele namen die op het monument van de gesneuvelden staan. Oorlog heeft nog nooit iets opgelost. Enkel overleg is een garantie op vrede”.