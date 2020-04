Gemeente hakt zelf knoop door: géén Pulptuur, Parkies en kermisvuurwerk deze zomer emz

16 april 2020

14u59 3 Kapellen De coronacrisiscel van de gemeente Kapellen heeft beslist haar eigen massa-evenementen af te gelasten. Het gaat om het familiefestival ‘Pulptuur’, het muziekfestival in het Kapelse gemeentepark ‘Engie Parkies’ en het vuurwerk van Kapellen Kermis.

Afgelopen woensdagavond kondigde de Nationale Veiligheidsraad af dat massa-evenementen tot en met 31 augustus niet mogen worden georganiseerd. Hoewel de federale overheid nog moet verduidelijken wat dat precies inhoudt, besloot de coronacrisiscel van de gemeente haar eigen massa-evenementen in de zomer niet te laten doorgaan. Zo zal het jaarlijks cultureel familiefestival ‘Pulptuur’ gepland op 28 juni in het gemeentepark niet kunnen plaatsvinden. Ook de gratis muziekoptredens tijdens de ‘Engie Parkies’ op zomerse donderdagavonden moeten een jaar uitgesteld worden. Het vuurwerk van Kapellen Kermis zal niet de lucht inschieten zoals gepland was voor 27 juli. Eerder besliste de gemeente al de Buitenspeeldag, de Feestmarkt en de Dorpsdag af te gelasten.

Afwachten

De organisatoren van andere massa-evenementen tot en met eind augustus in Kapellen zullen door de gemeente op de hoogte gebracht worden van de federale beslissingen. Wat de kleinschaligere evenementen betreft, wacht de gemeente af wat de Nationale Veiligheidsraad bijkomend zal beslissen en adviseren.