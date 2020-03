Gemeente brengt vrijwilliger met hulpvrager in contact via platform ‘Kapellen Helpt’ emz

24 maart 2020

15u59 0 Kapellen Door de uitbraak van de coronacrisis hebben vele mensen nood aan de hulp van hun medeburgers. Daar is ook gemeente Kapellen zich van bewust. Met het platform ‘Kapellen Helpt’ willen ze de hulpbehoevende en vrijwilliger samenbrengen.

De afgelopen dagen hebben ook verschillende Kapellenaren aangegeven dat ze graag hun steentje willen bijdragen in coronatijden. Daarom springt ook de gemeente Kapellen mee op de kar van het gratis vrijwilligersplatform ‘Give a Day’, waarlangs iedere gemeente een brug kan bouwen tussen hulpvragers en hulpverleners. De gemeente zal alle hulpvragen zo makkelijk kunnen bundelen. Met het initiatief zullen Kapellenaren andere Kapellenaren die nu hun niet kunnen of mogen verlaten, op verschillende manieren kunnen bijstaan. Dat kan onder meer door boodschappen te doen, naar de apotheker te gaan, een brief te schrijven, een tekening te maken, te (video)bellen...

Wie hulp nodig heeft, kan zich richten tot de gemeente via een online formulier, telefonisch via 03/660.66.90 en per e-mail naar kapellenhelpt@kapellen.be. Wie graag wil helpen, kan zich voor een bepaalde taak opgeven via het platform ‘Kapellen Helpt’.