Geen extra afvalbakken in straatbeeld Alfons Schryvers

18 december 2019

11u11 0 Kapellen Het Kapelse gemeentebestuur gaat niet in op de vraag van de oppositie om extra afvalbakken te plaatsen in het straatbeeld. Volgens de oppositie zijn die er vooral nodig in de wijken centrum en Hoogboom.

“Propere straten blijven voor ons een belangrijk aandachtspunt. Daarom staan er momenteel al zo’n 150 afvalbakken in het Kapelse straatbeeld en dat is voldoende. We moeten die immers geregeld ledigen en het ingezamelde afval verwerken”, zegt milieuschepen Frederic van Haaren (Open Vld). “Bovendien stellen we regelmatig overtredingen vast van creatieve particulieren die een deel van hun huisvuil droppen in de afvalbakken op het publieke domein. Huisafval dumpen in publieke vuilnisbakken is volgens ons GAS-reglement verboden. Wie we kunnen betrappen, mag een GAS-boete verwachten.”