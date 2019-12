G teams Noorse viert Kerstmis Alfons Schryvers

24 december 2019

Het G teams Noorse heeft haar jaarlijks kerstfeestje gehouden. De voetballers begonnen de namiddag met verschillende volksspelen zoals blikken omgooispel, kegelen, doeltrappen en spijkerkloppen. Deze activiteiten worden begeleid door de oudere spelers. Daarna was er een speciale acte voorzien. Een goochelaar betrok de spelers bij zijn verschillende kunstjes. Voor de kleine kinderen van de spelers toverde de goochelaar zelfs een speciaal geschenkje voor hen. Daarna volgde het kerstmenu met tussen de hoofdschotel en het dessert de komst van de kerstvrouw. De G-ploeg Noorse staat open voor voetballers met een lichamelijke of verstandelijke beperking en met een hart voor voetbal. De volledige werking komt tot stand dankzij sponsoring en de inzet van vrijwilligers. De spelers krijgen het nodige materiaal ter beschikking en kunnen rekenen op de bijstand van professionele trainers. De verantwoordelijken proberen voor iedereen een aanbod op maat uit te werken. Verschillende spelers verblijven in een zorginstelling en deze spelers hebben meestal geen vervoersmogelijkheden. Om de vlotte werking van de G-ploegen te kunnen garanderen is het bestuur voortdurende op zoek naar vrijwilligers die kunnen instaan om deze spelers van en naar de wedstrijden te brengen. De volgende activiteit, een winter BBQ, heeft plaats op 8 februari 2020 vanaf 17.30 uur op de terreinen van Kon Noorse SV. Fr De Peuterstraat 50, in Kapellen. Inschrijven kan via mail te sturen naar gvoetbal@noorse.be

