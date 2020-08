Funshoppen vanaf maandag opnieuw toegelaten: damesboetieks reageren opgelucht emz

20 augustus 2020

Winkelen met twee is vanaf maandag 24 augustus weer toegelaten. En dat zonder tijdslimiet. Dat heeft de Nationale Veiligheidsraad afgelopen middag afgekondigd. Die beslissing wordt enthousiast onthaald bij de damesboetieks. "Dit is aangenamer winkelen. Ik denk dat klanten opnieuw sneller gaan buiten komen", aldus Ellen Rottiers (27) van 'Elli's' in Oostmalle

Door de coronacrisis was uitsluitend individueel shoppen en dat gedurende maximaal dertig minuten per winkel mogelijk de afgelopen toegestaan. “Ik vind dat op zijn zachtst gezegd schandalig. Wij houden afstand, respecteren alle regels en stomen de kledij. Op restaurant met tien man of dicht op elkaar in een zomerbar mag, maar met de dochter of vriendin komen shoppen mag niet?”, zei Christophe Peeters (45) van dameskledingwinkel ‘So Bling Bling’ in Brasschaat en Kapellen maandag nog.

Vooral de strenge controles werkten voor Christophe en zijn echtgenote Sarah Thielens (45) verstikkend. “In Brasschaat vielen de controles mee, maar in Kapellen zitten we in een winkelcentrum (Promenade, red.). Daar werd zo veel gecontroleerd dat het op den duur een beetje een politiestaat leek. Gelukkig is het mij niet overkomen, maar in een andere winkel kregen shoppers die de regels overtreden hadden, 250 euro boete en de zaak 750 euro boete. En dat terwijl de middenstand het al zo moeilijk heeft.”

Een stap vooruit

De twee zaakvoerders beschouwen het opnieuw toelaten van funshoppen als een verademing. “Het is een stap vooruit voor ons. Meer kunnen we voorlopig niet vragen. Nu we weer met twee mogen gaan winkelen, denk ik dat het gezond verstand bij de mensen wel naar boven komt. Dan zijn al die controles niet meer nodig. Ik begrijp dat de volksgezondheid gerespecteerd moet worden, maar daar hoeft ook niet in overdreven te worden. Hopelijk kunnen wij opnieuw gewoon ons werk doen”, aldus Christophe.

Ook Lotte Beyltiens (26) van damesboetiek Lot’toute in Sint-Antonius Zoersel reageert opgelucht. “Ik ben heel blij. Dit had ik eigenlijk licht gehoopt. Want klanten bleven weg omdat ze niet met twee mochten winkelen. Deze versoepeling gaan we echt wel merken.” Daarin treedt Ellen Rottiers van ‘Elli’s’ haar bij. “Dit is echt een verbetering. Een vrouw heeft graag de mening van haar gezelschap, hè”, vertelt ze.