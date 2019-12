Frederik Mees (15) wint Jumping Mechelen



Alfons Schryvers

30 december 2019

De jonge Kapellenaar Frederik Mees heeft de nationale proef, voor de beste Belgische ponyruiters, op de Kerstjumping Mechelen gewonnen. De student, aan het college van Essen, doet al jaren aan ruitersport en staat ongetwijfeld aan het begin van een beloftevolle internationale carrière.

De Kerstjumping Mechelen is voor elke paardenliefhebber ongetwijfeld Vlaanderens mooiste van de paardensport. Gedurende 5 dagen komen er alle facetten van deze sport aan bod. Ook de nationale proef voor de beste Belgische ponyruiters stond er op het programma. Hieraan werd deelgenomen door 22 combinaties. Ook Frederik Mees (15) nam deel met zijn 2 pony’s, Pinto en First Rate de Tinmont. Met zijn beide pony’s reed hij de basisomloop foutloos en samen met 4 andere combinaties mochten zij aan de barrage deelnemen. Voor de barrage tellen zowel de strafpunten als de tijd. Pinto zette een tijd neer die niemand nog zou verbeteren, maar kreeg een springfout aangerekend op de laatste hindernis. Met First Rate reed Frederik als laatste de piste in: foutloos en de snelste tijd en dus winnaar van de prestigieuze nationale topwedstrijd. Met deze zege rondt Frederik een bijzonder sterk seizoen af, waarin hij ook in internationale jumpings debuteerde in Lier, Fontainebleau, Valkenswaard, Sommersted, Opglabbeek, Herning, Lyon en zelfs winnaar werd in beide Deense jumpings, Sommersted en Herning. Frederik combineert zijn hobby met studies, vierde jaar Latijn, aan het college van Essen. Hij kan rekenen op de logistieke en morele steun van mama An-Helene Bruyninckx. Sportief wordt hij gecoacht door Marijke de Bruijn en de pony’s zijn Powered by CAVALOR - When the result counts.