Fleur kan voortaan met nieuwe fiets naar school Alfons Schryvers

16 november 2019

16u13 0

Bij de Kapelse fietsenhandelaar Wildiers, die de tweewieler schonk, is een fiets overhandigd aan Fleur Bogman (11). Zij werd winnares van de actie “Veilig terug naar school” een initiatief van de plaatselijke CD&V afdeling. Tijdens de zomermaanden werden hiervoor raamaffiches rondgedeeld in Kapellen. Gezinnen die de affiche duidelijk zichtbaar, van op de straatkant, aanbrachten kwamen in aanmerking om een fiets te winnen. Enkele weken later hielden leden van de afdeling een rondgang om alle adressen te noteren. Nadien werd hieruit een winnaar getrokken. Fleur, die naar school gaat in de wijk Zilverenhoek, was dolgelukkig met haar nieuwe fiets. “Vroeger ging ik meestal met de fiets naar school, maar vanaf nu zal dat altijd zijn”. CD&V-voorzitter Philippe Henquet bedankte fietshandelaar Wildiers en wees op het belang van de actie. “Dit jaar lag de focus op jongeren die met de fiets naar school gaan. Bovendien willen hiermee ook bij het gemeentebestuur aandringen om ontbrekende schakels in het fietspadennetwerk, van en naar school, te vervolledigen en aandacht te hebben voor een goed onderhoud van de gemeentelijke fietspaden”.