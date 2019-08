Financiële steun voor jeugdverblijven Alfons Schryvers

16 augustus 2019

De Kapelse Jeugdverblijven Jabbe De Beukelaer, aan de Akkerstraat, en het jeugdverblijf Wolvenbos ontvangen respectievelijk 6.702 en 4.042 voor meer comfort, veiligheid en toegankelijkheid. De financiële steun werd toegekend door Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) die in totaal 1,5 miljoen euro investeerde in 73 Vlaamse jeugdverblijven. Dankzij de steun kunnen uitbaters hun verblijf moderner, brandveiliger en kindvriendelijker maken voor een breder publiek. “Wanneer jongeren met vakantie gaan, moeten ze dit in alle comfort en veiligheid kunnen doen. Veel jeugdverblijven hebben aanpassingen nodig om maximaal te kunnen inspelen op de noden en verwachtingen van hun jonge gasten. Het gaat om investeringen die vaak niet onmiddellijk renderen. Daarom geef ik via Toerisme Vlaanderen gerichte financiële steun” aldus Ben Weyts. De Kapelse N-VA is opgetogen met deze beslissing. “Investeren in jeugdverblijven is voor ons zeer belangrijk. Ook het verhogen van de toegankelijkheid is voor ons essentieel. Het is een nuttige investering ten voordele van de Kapelse Scouts en Gidsen en jeugdbewegingen die hun vakantiekamp in onze gemeente doorbrengen”.